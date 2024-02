Sapete che la prima arma da fuoco a ripetizione venne usata già nel 1658?

L'evoluzione delle armi da fuoco è stato uno dei momenti più importanti della storia umana, visto che ha permesso alle nazioni europee di espandersi in tutto il mondo e di cambiare le regole della guerra, prima basate principalmente in una serie di scontri corpo a corpo.

L'introduzione dei primi fucili e poi delle prime pistole permise invece ai soldati di uccidere il proprio nemico ad una distanza maggiore, in maniera più semplice rispetto all'uso degli archi o delle balestre, in cui si doveva considerare maggiormente il ruolo della gravità e della resistenza fisica delle corde dell'arma.

Una delle prime armi che dimostrarono a tutti che la polvere da sparo avrebbe soppiantato le frecce fu l'archibugio, che seppur era complesso da utilizzare consentiva di ferire in maniera devastante e rapida un grosso gruppo di cavalieri.

Una delle armi che permise tuttavia di sparare a ripetizione molti colpi in poco tempo è stato il "ripetitore Kalthoff", un moschetto oggi poco ricordato dagli appassionati di ricostruzione storiche, che tuttavia consentì agli ingegneri tedeschi della seconda metà del 1600 d'innovare moltissimo le tecniche di realizzazione delle armi.

Esso era in grado di sparare 30 proiettili in meno di un minuto, spendendo 1-2 secondi a proiettile, e fu anche una delle prime armi ad utilizzare una ruota, al posto della pietra focaia, permettendo così a chi l'utilizzava di sparare meglio.

Il calibro delle pistole Kalthoff generalmente variava da 10 a 20 mm, sebbene il suo produttore ne produsse anche alcuni esempi di calibro inferiore, fino a un massimo di 7,6 mm, per la caccia.

Il termine Kalthoff presente nel nome del ripetitore fa invece riferimento ad un'importante famiglia di armaioli del XVII secolo, che proprio grazie allo sviluppo di moschetti, pistole e archibugi si arricchì, fino a divenire una delle principali famiglie che vendevano armi ai regnanti europei.

Grandi avversari dei Kalthoff si rivelarono gli armaioli francesi ed italiani, che nel corso del tempo avrebbero migliorato proprio le loro armi, sviluppando fucili e pistole di maggiore precisione nei secoli successivi, tra cui il tipico moschetto di fanteria utilizzato dai vari eserciti italiani nel corso dell'Ottocento.

Per quanto il ripetitore Kalthoff fu molto apprezzato durante la sua epoca, non s'impose mai al livello commerciale, poiché gli elevati costi di produzione lo rendevano estremamente costoso per la produzione di massa. La sua ruota inoltre doveva essere assemblata con abilità e cura dai soldati e in generale come arma richiedeva molto più tempo per l'assemblaggio, rispetto a un fucile ad avancarica di inizio Seicento. Infine, se uno degli ingranaggi che permettevano al proiettile di entrare nella canna si rompevano, l'intera arma era inutilizzabile e non era possibile aggiustarla, se non dopo essere stata riportata in un laboratorio specializzato.

Queste furono le ragioni per cui già sul finire degli anni Sessanta del Seicento quest'arma cadde in disuso, venendo sostituita da moschetti più facili da gestire e montare. Il suo più grande vantaggio rimase quello di essere una delle poche armi in grado di sparare più colpi nell'arco di un minuto, senza ricaricare, in un mondo in cui il 99% delle armi sparava una media di un proiettile al minuto. Ciò tuttavia non lo salvò dal venire abbandonata dai maggiori governi europei.

Il ripetitore Kalthoff non fu neppure una delle armi più strane utilizzate dagli eserciti. In passato alcuni generali avevano per esempio usato delle mucche, come strumento di assedio, e i siracusani durante la loro guerra contro i romani avevano per esempio deciso di utilizzare degli specchi ustori, per bruciare le veli nemiche.

Di fronte a queste stranezze, il ripetitore Kalthoff può essere oggi quindi considerato solo come un'arma usuale, non molto dissimile dagli altri fucili che si diffusero in Europa i quel periodo.