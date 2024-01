Sapete che i 'Batman' erano impiegati nell'esercito prima dell'eroe dei fumetti?

Nel contesto militare, molto prima dell'apparizione del supereroe che tiene al sicuro Gotham, esisteva un ruolo noto come "batman". Un batman era un soldato o un aviere assegnato a un ufficiale commissionato come assistente personale (ma non aveva alcun gadget tecnologico a loro disposizione).

Prima dell'avvento dei trasporti motorizzati, un batman era anche responsabile del "bat-horse" dell'ufficiale, che trasportava il suo equipaggiamento durante le campagne prima dell'invenzione delle automobili. Questo termine, di origine britannica, deriva dall'obsoleto "bat", che significa "sella da soma" (dal francese "bât", dal vecchio francese "bast", dal latino tardo "bastum").

I doveri di un batman spesso includevano il dover agire come "corriere" per trasmettere ordini dall'ufficiale ai subordinati, mantenere l'uniforme e l'equipaggiamento personale dell'ufficiale come un valletto, guidare il veicolo dell'ufficiale, a volte in condizioni di combattimento, agire come guardia del corpo del suo assistito in combattimento e persino scavargli la trincea, dando all'ufficiale il tempo di dirigere la sua unità, e altri compiti vari che l'ufficiale non aveva tempo o inclinazione a fare.

L'azione di servire come questa sorta di "scudiero" era nota come "batting". In eserciti dove gli ufficiali provenivano tipicamente dalla classe alta, non era insolito che un ex batman seguisse l'ufficiale nella vita civile successiva come domestico.

Il termine in questione è stato utilizzato in vari paesi con diverse denominazioni, come "ordonnance" in Francia, "Ordonnanz" o "Putzer" in Germania, "sahayak" in India, e "attendente" in Italia. In alcuni paesi, come il Pakistan, il termine "batman" è sopravvissuto fino ai giorni nostri, sebbene il ruolo sia stato modificato.

A proposito, sapete che c'è stato uno youtuber che ha creato il rampino funzionante dell'uomo pipistrello?