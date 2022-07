Sapete chi può mangiare cetrioli? Non solo noi e non lo immaginereste mai

Forse non ce lo siamo mai chiesti ma, oltre agli alimenti specifici per cani, si potrebbe dare anche qualcosa di più "naturale" senza rischiare di far loro del male? A questa domanda ha risposto l'American Kennel Club, il registro di pedigree negli Stati Uniti, dimostrando come i cetrioli non solo siano un alimento sicuro, ma anche molto sano.

Sebbene, infatti, i cani non richiedano come noi frutta o verdura nella loro dieta, secondo un nuovo studio, dare al nostro amico a quattro zampe alcune prelibatezze vegetali può essere molto benefico per la sua salute.

C'è però da sottolineare come non tutti i frutti sono sicuri per loro, alcuni possono infatti essere tossici causando diarrea, vomito o persino insufficienza epatica. Ad esempio, uva, ciliegie ed avocado, sono solo alcuni dei frutti che possono essere dannosi e non dovrebbero essere assolutamente dati come pasto.

Ma quindi cosa potremmo fargli sgranocchiare?

Presto detto: dei cetrioli! Secondo l'American Kennel Club, infatti, questo particolare ortaggio cucurbitaceo è uno spuntino sicuro ed ipocalorico che il nostro animale domestico adorerà. Inoltre, rispetto alle solite leccornie industriali come un biscotto medio, che contiene 40 calorie, mezza tazza di cetrioli affettati ne ha solo 8.

Sono inoltre anche a basso contenuto di grassi e sodio, il che li rende una delizia salutare per il sistema cardiovascolare del nostro animale domestico e, secondo l'AKC, nelle giornate calde che stiamo vivendo, grazie al loro contenuto del 96% di acqua, possono anche essere molto idratanti.

"Ovviamente, troppi cetrioli, soprattutto se il nostro cane non li ha mai avuti prima, possono causare disturbi gastrointestinali. Quindi, come ogni cibo umano che dai al tuo cane, la moderazione è la chiave", ha sottolineato l'AKC.

L'American Kennel Club ha anche stilato una utilissima lista dei frutti che il nostro cane può mangiare tranquillamente, che sono: mele, banane, mango, arance, pesche, pere, ananas, fragole ed anguria. Che sia l'inizio di una nuova dieta per molti di loro?

Voi cosa date da mangiare di particolare al vostro animale domestico? Scrivetecelo nei commenti e condividete qualche consiglio.

