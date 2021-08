Sapete come respirano balene e delfini? Ce lo rivela uno studio

Una grande percentuale delle creature terrestri incamera ossigeno, inalando aria tramite bocca e naso. Per i cetacei, mammiferi marini capaci di lunghi periodi di apnea, questo processo avviene grazie a delle strutture presenti sulla testa, dette sfiatatoi, tipiche di balene e delfini.

Un gruppo di ricercatori dell’università di Washington, analizzando questi cetacei, ha studiato l’anatomia del loro apparato respiratorio e della loro peculiare cavità nasale. Gli scienziati si sono sempre chiesti come questa struttura si sviluppasse nelle prime fasi embrionali, in cui le estremità respiratorie di questi mammiferi si trovano sulla punta del naso, fino a “migrare” sulla sommità della testa.

Il team, guidato da Rachel Roston , ricercatrice presso l'Università di Washington e V. Louise Roth ,prof.ssa di biologia alla Duke University, ha approfondito l’anatomia di queste creature mediante l’analisi dello sviluppo prenatale embrionale di delfini maculati pantropicali.

Roston ha dichiarato: "Il cambiamento nell'orientamento e nella posizione della cavità nasale nei cetacei è un processo di sviluppo diverso da qualsiasi altro mammifero". L’equipe di ricerca, avvalendosi di scansioni tomografiche di esemplari allo stato prenatale, è riuscita a identificare le tre fasi caratteristiche del processo di ribaltamento della cavità nasale, spiegandone le peculiarità.

Nelle prime fasi di sviluppo, la struttura è parallela al palato, per poi separarsi con andamento triangolare dalla bocca. Successivamente il muso subisce un allungamento rispetto al cavo nasale, distanziando le narici dalla sommità del muso. Infine la struttura cranica della testa si allinea a quella del corpo, provocando una rotazione della cavità nasale verso l’alto. Questo processo, diverso a seconda della specie di cetacei analizzata, non avviene in modo graduale, ma si sovrappone temporalmente.

Gli studiosi hanno analizzato il meccanismo anche per un'altra specie di cetacei, la balenottera comune (capace di ingegnose strategie di caccia), individuando differenze significative, soprattutto per quanto riguarda la modifica cranica, che nelle balene si presenta sotto forma di incavo nella parte posteriore del capo.

Da queste analisi, secondo i ricercatori, sarà possibile comprendere meglio lo sviluppo e l’evoluzione dei cetacei, come i delfini (che non sono sempre stati dei giocherelloni). Nello specifico delle specie analizzate dallo studio, queste si sarebbero originate da un antenato comune, rappresentato da un mammifero terrestre quadrupede, risalente a 50 milioni di anni fa.