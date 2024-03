Sapete cosa sono i fosfeni? Chissà se li avete 'visti' anche voi

In tenera età ci ha spesso accompagnato l'idea che chiudendo gli occhi il mondo che ci circonda potesse scomparire, così da poter "fuggire" da situazioni paurose o scomode. Purtroppo non è così, anzi, anche abbassando le palpebre i nostri occhi continuano a "vedere", a funzionare, a volte percependo particolari fenomeni visivi.

Parliamo dei fosfeni, o fotopsie, ovvero della percezione della luce senza che questa entri effettivamente nell'occhio. In genere si tratta di sensazioni visive come sfarfallii, bagliori o motivi geometrici in assenza di stimoli visivi esterni.

La Prof.ssa Katrina Schmid, della Scuola di Optometria e Scienze della Visione presso la Queensland University of Technology, ha infatti spiegato: "I nostri occhi non si spengono al buio, ma creano segnali interni molto deboli che imitano la luce. Questi segnali vengono costantemente emessi dalle cellule nella parte posteriore degli occhi".

Questi particolari fenomeni visivi non sono per forza indice di patologia (quindi nessun allarmismo) poiché possono essere indotti da varie stimolazioni diverse: meccanica, elettrica, retinica e del nervo ottico stesso.

Ad esempio, l'applicazione di una pressione sugli occhi, come lo sfregamento con le palpebre chiuse, può generare fosfeni, poiché una tale pressione va a stimolare la retina, innescando la percezione della luce. Possono verificarsi anche quando l'occhio è esposto ad improvvisi cambiamenti di intensità luminosa, come quando si passa da un ambiente luminoso a uno buio.

Inoltre, possono essere indotti dalla stimolazione elettrica del sistema visivo. Ciò può avvenire attraverso la stimolazione elettrica diretta della retina o attraverso tecniche non invasive come la stimolazione magnetica transcranica (TMS), in cui i campi magnetici vengono utilizzati per indurre correnti elettriche nel cervello.

Da tener presente però che, sebbene i fosfeni siano generalmente innocui e temporanei, a volte i fosfeni possono essere un sintomo di condizioni oculari o di disturbi neurologici sottostanti. Le alterazioni retiniche o le trazioni vitreali possono infatti creare dei fenomeni avvertiti come lampi di luce o flash di una macchina fotografica. Questi sintomi possono essere causati da un iniziale distacco posteriore del corpo vitreo, da alterazioni retiniche periferiche (come fori retinici) o da patologie più gravi (come il distacco di retina).

La Prof.ssa Schmid, infatti, ha tenuto a precisare: "Qualora sopraggiungessero cambiamenti nella normale visione e gli schemi di luce (i fosfeni) diventassero molto più evidenti o persistessero per diverso tempo, potrebbe essere necessaria una visita specialistica per investigare il fenomeno".

Un altro interessante fenomeno visivo sono le miodesopsie, quegli strani (ed a volte fastidiosi) filamenti che vediamo davanti agli occhi e che spesso chiamiamo anche "mosche volanti". Inoltre, vi siete mai chiesti di cosa sono fatti gli occhi?

Su Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, D è uno dei più venduti di oggi.