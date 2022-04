Sapete cosa ha di incredibile questa foto della NASA? Aguzzate la vista e lo scoprirete

Da quando il mega razzo della NASA - lo Space Launch System (SLS) - è arrivato sulla rampa di lancio, si stanno moltiplicando il numero di foto incredibili e mozzafiato scattate al veicolo spaziale. L'immagine di oggi, però, ha qualcosa di ancor più speciale e solo un occhio attento può notarlo.

Sono diverse settimane che SLS è situato sulla rampa di lancio al Kennedy Space Center della NASA, in Florida, in attesa di completare tutti i dovuti test preliminari prima del fatidico volo di Artemis I. Il progetto Artemis è un insieme di missioni che la NASA ha ideato per riportare l'umanità sulla Luna entro la fine di questo decennio, sperando di instaurare le basi per una lunga permanenza umana sul nostro satellite.

La foto di oggi, che trovate in massima qualità in calce alla news, è stata scattata a poca distanza dalla rampa dell'SLS, ma qualcosa di eccezionale la rende ancor più affascinante: se si aguzza bene la vista, in alto a sinistra dell'inquadratura si può scorgere una scia luminosa ben definita: si tratta della Stazione Spaziale Internazionale, emblema dell'intelligenza e della cooperazione umana.

Lo scatto non è stato frutto di una coincidenza (anche se è capitato spesso di inquadrare la ISS senza saperlo), ed è stesso l'autore della foto, Joel Kowsky, a rendere noto i dati di elaborazione sul suo profilo Flickr. Si tratta di una foto a lunga esposizione della durata di 30 secondi (ecco perché il razzo SLS è cosi sovraesposto e "abbagliato"),che ha permesso di riprendere tutta la "scia luminosa" della Stazione Spaziale.

Alcuni potrebbero obiettare che potrebbe trattarsi di un banalissimo aereo di linea passante da quelle zone per puro caso, ma ci sono diverse prove evidenti che fanno cadere tali ipotesi: la più lampante di tutte è che - se si fosse trattato di un aereo - la scia luminosa risultante sarebbe apparsa discontinua, dato che le luci dei nostri aeroplani sono intermittenti (per una maggiore visibilità).

La Stazione Spaziale non ha luci al suo esterno, quindi l'unico modo che abbiamo per vederla è quando viene colpita dalla luce del Sole mentre si trova in una zona di visibilità congeniale alla nostra posizione.

Molto presto il razzo SLS avrà tutti i via libera per spiccare il suo volo inaugurale verso l'orbita lunare, e si spera che possa avvenire entro giugno o luglio 2022. Noi saremo qui a raccontarvi ogni aggiornamento.

Per quanto riguarda le novità sull'avamposto orbitale, invece, proprio di recente a bordo della ISS è arrivata la prima squadra di cosmoturisti.

Crediti d'immagine: NASA/Joel Kowsky.