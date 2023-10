Sapete che questa creatura esiste sulla Terra prima degli alberi? È ancora viva

Esiste una creatura che ha resistito alla prova del tempo, sfidando le leggi dell'evoluzione e rimanendo pressoché invariata per oltre 450 milioni di anni. Stiamo parlando del Pacific lamprey, un pesce sanguisuga vissuto sulla Terra prima degli alberi.

Questo essere, che potremmo tranquillamente definire un fossile vivente anche se gli scienziati odiano questa nomenclature, ha una storia affascinante da raccontare. Nonostante la sua apparenza simile a quella di una piccola anguilla e l'assenza di mascelle e ossa, il Pacific lamprey ha dimostrato una resistenza incredibile, sopravvivendo a quattro eventi di estinzione di massa.

Cosa rende questo pesce così speciale? Una delle sue caratteristiche più notevoli è la sua capacità di migrare tra acque dolci e salate. Inizia la sua vita nelle acque dolci, per poi dirigersi verso l'oceano Pacifico. Una volta raggiunta la maturità, ritorna alle acque dolci per riprodursi. Questo incredibile viaggio richiede al Pacific lamprey di subire una serie di trasformazioni fisiche per adattarsi ai cambiamenti di salinità.

Non è tutto: questi pesci hanno sviluppato una straordinaria abilità nel trovare la strada di casa, utilizzando segnali chimici rilasciati dai loro simili in migrazione. E come si nutrono? Con un metodo piuttosto inquietante: si attaccano ai corpi di pesci e mammiferi marini, nutrendosi del loro sangue e dei loro fluidi corporei.

Nonostante questa dieta macabra, non uccidono i loro ospiti, poiché sono parassiti e hanno bisogno di ospiti vivi su cui nutrirsi. Certo, i tardigradi hanno fatto sicuramente meglio, ma è incredibile pensare che una creatura possa vivere così tanto.