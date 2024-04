Sapete che un'eclissi salvò Cristoforo Colombo e il suo equipaggio? Ecco come

Nel corso della storia, vi sono momenti in cui il destino di uomini e donne sembra pendere da un filo invisibile, tracciato dalle stelle. Uno di questi momenti si verificò il 29 febbraio del 1504, quando Cristoforo Colombo e il suo equipaggio, trovatisi in un grave impasse nelle acque caraibiche di Giamaica, vennero salvati da un'eclissi.

Stranamente, il calendario segnava un giorno bisestile, una rarità che si accompagnò a un evento ancora più straordinario: un'eclissi lunare totale che avrebbe avuto un ruolo cruciale nella loro sopravvivenza. Secondo racconti tramandati dal figlio di Colombo, Ferdinando, la tensione tra i naufraghi e la popolazione locale degli Arawak era palpabile, esacerbata da mesi di convivenza forzata e dall'insoddisfazione dei nativi, stanchi di fornire vettovaglie a ospiti sempre più ingombranti.

La situazione degenerò quando una parte dell'equipaggio si ammutinò, dando luogo a violenze che misero in pericolo l'approvvigionamento di cibo. In questo contesto di crescente ostilità, la conoscenza astrale di Colombo si rivelò decisiva (che pensava di aver portato l'apocalisse). Grazie a un almanacco che elencava le fasi lunari e solari fino al 1506, il navigatore preannunciò con precisione chirurgica l'imminente eclissi, presentandola come manifestazione dell'ira divina verso gli Arawak per il loro rifiuto di assistere i marinai.

Il successivo oscuramento della luna, esattamente come predetto, spaventò a tal punto i nativi da spingerli a rinnovare la loro ospitalità verso gli europei, garantendo la sopravvivenza di Colombo e dei suoi fino all'arrivo dei soccorsi. Sebbene la veridicità storica di questo episodio rimanga avvolta nel mistero, l'eclissi del 1504, nota come "l'Eclissi di Colombo", è entrata a pieno titolo nel pantheon degli eventi celesti che hanno influenzato il corso della storia umana.

Questa astuta manovra non solo garantì la sopravvivenza dell'equipaggio ma si inscrisse anche nella leggenda. A tal proposito: sapete che forse furono i vichinghi a scoprire l'America e non Colombo?

