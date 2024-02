Sapete che in Etiopia sono ancora nel 2015? Ecco il bizzarro motivo

Mentre il resto del mondo segue il calendario gregoriano, con i suoi dodici mesi e le quattro stagioni, l'Etiopia danza al ritmo di un calendario tutto suo, l'antico calendario Ge'ez. Proprio per questo motivo se volete farvi un viaggio nel tempo vi basta andare in Etiopia, dove sono ancora nell'anno 2015.

No, niente buchi neri o tunnel spaziotemporali, questo sistema di misurazione del tempo, eredità di una storia ricca e incontaminata da colonizzazioni o influenze esterne, scandisce i giorni in tredici mesi: dodici di essi uniformemente lunghi trenta giorni e un tredicesimo mese, pagume, che custodisce cinque o sei giorni, a seconda che l'anno sia bisestile o meno.

Ogni quattro anni, le ore in più si accumulano in un giorno aggiuntivo, e ogni 600 anni, minuti e secondi extra formano un ulteriore giorno, un tempo sospeso che solo l'Etiopia conosce. Ma non è solo il calendario a differenziarsi. L'Etiopia sfida anche la convenzione della giornata di ventiquattro ore, dividendo il giorno in due cicli di dodici ore che iniziano all'alba e al tramonto.

Questo sistema orario unico, radicato nella posizione geografica dell'Etiopia, vicina all'equatore, facilita una percezione del tempo più intuitiva e legata al ciclo naturale di luce e oscurità. L'Etiopia, con il suo calendario che ci fa "viaggiare indietro" di sette anni e otto mesi rispetto al calendario occidentale, ci invita a riflettere sulla relatività del tempo e sulla nostra percezione di esso.

A tal proposito, un filosofo di nome Agostino di Ippona, parlando delle concezioni sul tempo disse: "che cos'è il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so. Se cerco di spiegarlo, non lo so più".