Sapete che in Europa c'è una giungla? La foresta pluviale di Perućica

Se pensate che per visitare una giungla dobbiate prendere l'aereo e volare fino alla foresta pluviale amazzonica vi sbagliate di grosso: anche noi europei ne abbiamo una. Stiamo parlando della foresta pluviale di Perućica che si trova nel sud-est della Bosnia-Erzegovina ed è considerata "il polmone dell'Europa".

Si trova al confine con Montenegro ed è una delle due foreste primordiali rimaste in Europa. Proprio per questo motivo è stata inserita nella lista provvisoria dei siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO (lo stesso destino che forse toccherà anche a Chernobyl).

La zona non di facile accesso e molte zone sono addirittura inaccessibili a causa della fitta vegetazione. Ovviamente la foresta pluviale Perucica è stata dichiarata riserva naturale rigorosamente protetta, utilizzata esclusivamente per la scienza e l'istruzione, e al suo interno possono essere trovati alberi secolari (che hanno fino a 300 anni) e specie uniche.

Il verde luogo è visitabile solo mediante accompagnamento dal personale del parco e sembra esistere da almeno 20.000 anni. All'interno della vegetazione si può persino trovare uno degli abeti rossi più alti al mondo denominato "Vlado" che raggiunge all'incirca i 60 metri (quasi doppiato dall'albero più alto del mondo).

Così come afferma anche l'UNESCO sul suo sito web: "Il Parco Nazionale di Sutjeska è un vero e proprio gioiello dell'Europa, senza dubbio il più prezioso. Mai completamente esplorato, questa è la più grande riserva naturale di questo tipo in Europa, vera sfida per tutti i botanici ma, allo stesso tempo, inaccessibile al comune l'uomo da decenni".