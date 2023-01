Sapete che i fichi non sono vegani? Ecco l'incredibile motivazione

I fichi sono i deliziosi frutti del Ficus carica, pianta appartiene alla famiglia delle Moraceae, e sono considerati un vero e proprio simbolo d'abbondanza in molte culture. Il gustoso e dolce frutto è generato da madre natura ma, nonostante ciò, non è considerato un elemento vegano.

Questo perché per alcuni vegani le fasi che precedono la maturazione del frutto non sono per niente in linea con le idee dell'ideologia dietro questo regime alimentare: ovvero la non sofferenza di tutti gli esseri viventi. Nonostante dinanzi lo abbiamo definito tale ai fini della narrazione, il fico non è un frutto nel senso stretto del termine.

Si tratta botanicamente di un fiore invertito che non può essere impollinato nel mondo classico. Il vegetale, quindi, dovrà affidarsi a una tecnica particolare di impollinazione attuata da alcune vespe Blastophaga psenes per riprodursi: l'insetto dovrà attraversare la minuscola fessura del fiore di fico e dovrà deporre le sue uova all'interno. Durante il processo la vespa femmina il più delle volte decede e il corpo dell'insetto verrà digerito enzimaticamente all’interno del fico.

Secondo uno studio pubblicato su Biology Letters, quella tra questi essere viventi è una simbiosi che dura da 34 milioni di anni e ad oggi sono circa 800 le specie di fico che vengono impollinate in questo modo. L'accordo simbiotico, pur essendo "crudele", porta un duplice vantaggio: il fiore viene impollinato e la piccola vespa può deporre le sue uova.

A causa di questo processo di "morte", sono tanti i vegani che si rifiutano di mangiare i fichi, non considerandolo un alimento adatto per il loro stile di vita (che se fosse seguito da tutti potrebbe farci guadagnare 30 anni di emissioni).