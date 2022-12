Sapete che i giubbotti antiproiettili sono stati inventati grazie a un porta pizze?

I fattorini delle pizze potrebbero essere considerati dei veri e propri eroi moderni. Questo perché portano nelle nostre case la squisita cibaria sfidando condizioni meteorologiche avverse, il traffico e percorrono strade impervie e scure. Scherzi a parte (neanche tanto), sapete che i giubbotti antiproiettili sono stati inventati da un fattorino?

Stiamo parlando Richard C. Davis, marine e veterano della seconda guerra mondiale diventato proprietario di una pizzeria che nel 1969 a Detroit, mentre stava effettuando una consegna in un quartiere malfamato, venne assalito da tre brutti ceffi armati ed ebbe uno scontro a fuoco contro di loro.

Il fattorino finì in ospedale perché un proiettile si conficcò nella parte posteriore della coscia e l'altro vicino alla tempia dopo essere stato deviato dagli occhiali che indossava (due dei tre assalitori erano gravemente feriti perché Davis era armato). E fu proprio mentre Davis si trovava qui che ebbe l'idea di creare un giubbotto antiproiettile per uso civile.

All'epoca, infatti, esistevano delle versioni militari, utilizzate durante la guerra del Vietnam. ma erano "pesanti", "ingombranti" e "fornivano una protezione limitata dai proiettili ad alta velocità" visto che contenevano piastre d'acciaio legate insieme da altri materiali. Davis, invece, iniziò a sperimentare con il "nylon ad alta tenacità", un materiale leggero e flessibile adatto a camicie e gilet.

Successivamente utilizzò il Kevlar, originariamente sviluppato nel 1965 per sostituire l'acciaio nei pneumatici da corsa, ma con una resistenza alla trazione dieci volte maggiore dell'acciaio a parità di peso. Davis, alla fine, iniziò a realizzare in serie questi giubbotti, fondando l'azienda Second Chance, che venne acquistata nel 2005 da Armor Holdings per 45 milioni di dollari.