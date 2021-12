Sapete che dalla Guerra Fredda sono state perse più di 30 bombe atomiche?

É sicuramente capitato a tutti di perdere qualcosa. Chi le chiavi, chi il portafoglio o addirittura il telefono. Bene, consolatevi sapendo che durante il periodo della Guerra Fredda sono andate perse cose molto più preziose... come delle testate atomiche in grado di radere al suolo una città intera.

Esiste un termine militare che indica un incidente accidentale che coinvolge armi nucleari ma che non crea il rischio di una guerra nucleare: Broken Arrow. Dal 1950 circa, si sono verificati all'incirca trentadue incidenti nucleari che potrebbero essere classificati in questo modo. Gli Stati Uniti hanno perso all'incirca 6 testate atomiche e anche l'ex Unione Sovietica non è da meno. A proposito, sapete perché le atomiche creano il fungo dopo l'esplosione?

"Si ritiene che durante la Guerra Fredda siano state perse fino a 50 armi nucleari in tutto il mondo", ha dichiarato Otfried Nassauer, esperto di armamenti nucleari ed ex direttore del Berlin Information Center for Transatlantic Security durante un'intervista nel 2008. Nassauer credeva che la maggior parte si trovassero in vari luoghi sul fondo del mare. Di queste, però, alcune sono state recuperate e distrutte per fortuna.

Ad esempio, un incidente simile si verificò il 13 febbraio 1950, quando un B-36 che trasportava testate nucleari era in viaggio dalla una base dell'aeronautica all'altra per una missione di addestramento. Subito dopo il decollo, il ghiaccio iniziò ad accumularsi sulla fusoliera del bombardiere e tre motori vennero spenti.

L'aereo, con solo tre motori funzionanti, iniziò a perdere quota e, seguendo le procedure di sicurezza, il carico - ovvero una bomba atomica Mark IV - venne gettato nell'Oceano Pacifico. La bomba venne fatta esplodere, così che non cadesse nelle mani di nessuno. Nonostante si osservò un'esplosione, però, quest'ultima non era stata considerata abbastanza grande per un ordigno termonucleare.

Questo è stato il primo di molti incidenti "Broken Arrow" accaduti nei prossimi decenni... ma questa è un'altra storia. Se siete arrivati fin qui, vi consigliamo la lettura della breve storia sulla Bomba Zar, l'arma nucleare più potente mai realizzata.