Sapete che Instagram può peggiorare la qualità delle vostre foto? Il trucco per evitarlo

Sapevate che si possono mutare gli altri utenti su Instagram? Se la risposta è negativa, allora meglio dare una rapida occhiata alla nostra guida. Altra domanda: sapete che Instagram può abbassare la qualità delle vostre foto? Questo avviene a causa di una impostazione “nascosta”: ecco dove si trova e come modificarla.

Questo grattacapo è facile da risolvere, ma non così semplice da individuare: l’impostazione riguarda infatti il caricamento di contenuti multimediali – fotografie, gallerie, video e Reels – utilizzando la rete mobile e non il Wi-Fi. L’impostazione in questione è legata in particolare al risparmio dati durante l’utilizzo del social network di casa Meta; dunque, è facile comprendere le ragioni dietro la sua attivazione predefinita.

A questo punto basta poco per intuire dove si trovi l’opzione stessa: aprendo l’app di Instagram sul proprio smartphone e recandosi sulle Impostazioni, tramite il menu a tre linee in alto a destra nella scheda del nostro profilo, ci si deve muovere poi su Account e, infine, su “Uso dei dati mobili”. In questa schermata si troverà la voce “Effettua il caricamento nella qualità più elevata”.

Di default questa è disattivata “in buona fede” da Instagram, in quanto non sa se avete un piano tariffario con pochi Giga di Internet; negli Stati Uniti, del resto, è comune essere in possesso di una SIM con una quantità molto bassa di dati mobili a un prezzo molto elevato per i nostri standard. Attivandola, Instagram inizierà a caricare sempre fotografie e video nella qualità più elevata a prescindere dalle tempistiche di caricamento e dall’utilizzo anche elevato dei Giga. In questo modo, magari, il problema della compressione delle vostre clip e immagini svanirà!

Recentemente abbiamo anche visto come cambiare e-mail al proprio account Instagram.