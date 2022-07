Sapete che l'intestino si ripara e si rinnova? Uno studio spiega come

Il rivestimento dell'intestino, per poter agire come una resistente barriera contro gli agenti patogeni, ed allo stesso tempo assorbire nutrienti fondamentali per la nostra sopravvivenza, deve riuscire a rigenerarsi quotidianamente per mantenere le funzionalità ottimali. Un nuovo studio della Rockefeller University ha suggerito come questo avvenga.

Le evidenze scientifiche dimostrano che le cellule staminali presenti nell'intestino sono responsabili di soddisfare questa necessità di riparazione e ricostituzione frequenti, ma ognuna di esse deve affrontare decisioni che dipendono dalle condizioni generali dell'apparato digerente e dalle esigenze del momento.

Gli scienziati della Rockefeller hanno scoperto che le cellule staminali sono in grado di integrare questi segnali dell'ambiente circostante e coordinare il loro comportamento, attraverso reti di vascolarizzazione nelle loro immediate vicinanze.

Inoltre, hanno dimostrato che i capillari linfatici, i sottili vasi che trasportano le cellule immunitarie e drenano i liquidi dai tessuti, rappresentano un hub di segnalazione che comunica con le staminali per regolarne l'attività.

Con tale guida molecolare, queste cellule progenitrici producono poi cellule figlie per ripopolare il rivestimento intestinale o autorinnovarsi così da ricostituire le riserve di staminali.

I risultati, pubblicati sulla rivista Cell Stem Cell, forniscono anche nuove informazioni sui componenti intestinali primari, i cui deficit di comunicazione possono contribuire a favorire la comparsa di patologie, come le IBD, le malattie infiammatorie intestinali.

Rachel Niec, ricercatrice nei laboratori di Gastroenterologia Clinica della Rockefeller University, ha affermato: "La chiave per curare queste malattie sarà capire come dialogano le diverse parti di questo ecosistema e come possiamo ripristinare le reti di comunicazione".

Quello che è noto è che le cellule staminali intestinali risiedono nelle cosiddette cripte, alla base di fitte rientranze presenti nel rivestimento intestinale. Queste cellule possono quindi rinnovarsi e rimanere nella cripta, o differenziarsi in cellule specializzate, che poi migrano per ricostituire il rivestimento dell'intestino.

Lo studio ha però rivelato come i capillari linfatici, che formano un'intima connessione con le cellule staminali nella cripta, producano una serie di proteine ​​note per essere importanti per il funzionamento delle staminali stesse. Una di queste, la REELIN, precedentemente sottovalutata, si è invece distinta come una delle migliori candidate per la mediazione delle comunicazioni tra linfatici e cellule staminali.

