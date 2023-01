Quest'oggi siamo qui per spiegarvi uno dei misteri più grandi della scienza, alla quale i ricercatori hanno dedicato anni della loro vita per dare una risposta e poter finalmente portare a un nuovo livello lo scibile umano. Non è vero, stiamo scherzando, ma sapete che i limoni galleggiano e i lime affondano?

Provateci anche voi: tagliando una fettina di limone e di lime (che sembra avere una funzione segreta molto utile), o utilizzandoli addirittura interi, noterete che il primo galleggia, mentre il secondo tende ad affondare, ma per quale assurdo motivo? Sarà a causa di strane leggi quantistiche? Per il colore del frutto? O si tratta di una questione ancora irrisolta?

Fortunatamente per tutti noi la risposta c'è e il dilemma è stato risolto dalla scienziata Sarah Downs della Brown University. "Il motivo per il quale i lime affondano e i limoni galleggiano è da ricercare nella densità, o alla massa per unità di volume. Un oggetto galleggerà se è meno denso del liquido in cui è posto e affonderà se è più denso del liquido in cui è posto. Entrambi i limoni e i lime hanno densità molto vicine all'acqua, quindi ti aspetteresti che galleggerebbero entrambi. Tuttavia, i lime sono leggermente più densi dei limoni, motivo per cui affondano e i limoni galleggiano."

In poche parole, quindi, i due frutti hanno densità diverse e all'interno di un liquido si comportano in modo differente. Non sorprende poiché perfino Saturno, con un densità pari a sette decimi di quella dell'acqua, potrebbe galleggiare sull'acqua se ci fosse un oceano abbastanza grande per contenerlo.