Sapete che il bicchiere del McFlurry deve la sua forma a causa dei ricci?

Il McFlurry è sicuramente uno degli alimenti più popolari all'interno della nota catena di fast food McDonald's. Viene servito in un bicchiere con un tappo decisamente particolare: stretto e rialzato ai bordi. Che senso ha un tappo del genere? In realtà, si scopre, è un sistema anti-incastramento per i ricci.

Sì, avete letto bene. Prima del 2006, infatti, il design del bicchiere del McFlurry era molto differente rispetto a quello di oggi. Questo cambiamento è stato attuato per impedire ai ricci di intrappolarsi all'interno dei bicchieri trovati per strada (a proposito, ecco per quale motivo sono stati messi degli zaini GPS ai ricci).

La British Hedgehog Preservation Society - che si occupa di salvare e preservare i ricci malati o abbandonati - ha condotto una campagna nel 2006 proprio contro la noto catena di fast food. Il McDonald's ha quindi in seguito ridotto l'apertura dei loro bicchieri per il gelato, in modo da renderla più piccola e impedire ai ricci di rimanere intrappolati al suo interno.

Purtroppo, però, la modifica del bicchiere non è servita per tutti i casi. Così come potrete osservare in un post Facebook che troverete in calce alla notizia, i ricci continuano a incastrarsi all'interno del tappo dei McFlurry. "Dopo che l'infermiera ha tagliato il coperchio, [il riccio] è stato anestetizzato per pulire le sue ferite. Fate attenzione a dove buttate i rifiuti: gli odori zuccherini possono attirare gli animali", scrive la pagina Larkmead Vets sul social media.

Insomma, sicuramente la modifica di design è servita a ridurre i casi, ma gli incidenti si verificano lo stesso. D'altronde la spazzatura è sempre stata un grande problema per gli animali. Purtroppo.