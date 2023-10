Sapete per quale motivo (fortunatamente) le fragole sono rosse?

Tutti amano le fragole, o almeno, sono di sicuro uno dei frutti più amati; tuttavia, questo non dovrebbe sorprendere: sono così succose e deliziose. Ma vi siete mai chiesti perché sono rosse? Ebbene, oggi troverete risposta questo dilemma esistenziale.

La risposta risiede in una classe di pigmenti organici detti antocianine: essi sono presenti in natura nella stragrande maggioranza delle piante e sono i principali responsabili del colore dei loro frutti. La gamma di colori condizionati dalle antocianine va dal rosa all’arancione, dal blu al viola e al nero.

Come molti sapranno, le fragole, come molte altre colture, si palesano inizialmente come piccoli pseudofrutti (le fragole sono dei frutti aggregati) di colore verde. Man mano che maturano, iniziano a cambiare colore, in quanto le antocianine si accumulano definendo l’iconico colore rosso di una fragola pronta per esser mangiata. Logicamente, la maggior parte dei pigmenti nelle fragole mature sono rosa e rossi.

Sapete che è un bene che le fragole siano così rosse? Le antocianine sono anche conosciute come ottimi antiossidanti per la nostra salute: insomma, sono buone sia per il nostro palato sia per il resto del nostro organismo!

Il colore brillante può aiutare gli erbivori ad individuarli, in questo modo anche le altre creature possono goderne i benefici; inoltre, in questo modo, i semi si disperdono nel suolo, dando vita a nuova progenie.

Che meraviglia la natura.