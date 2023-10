Sapete che dentro le mucche vengono messi magneti? Ecco il bizzarro motivo

Esistono soluzioni innovative e talvolta sorprendenti per affrontare problemi inaspettati. Una di queste soluzioni riguarda l'uso di magneti nelle mucche. Sì, avete letto bene: magneti all'interno delle mucche. Questa pratica, che potrebbe sembrare uscita da una teoria del complotto, ha in realtà una base scientifica e pratica molto solida.

Le mucche (a cui viene dato un visore per la realtà virtuale) sono delle creature affamate e poco selettive, tendono a ingurgitare grandi bocconi di cibo senza masticare adeguatamente. Questo comportamento efficiente, ma potenzialmente pericoloso, le rende vulnerabili alla presenza di pezzi di metallo nel loro cibo, come frammenti di attrezzature agricole rotte o fili metallici provenienti da recinzioni.

Questi frammenti metallici possono perforare il reticolo, una delle camere dello stomaco delle mucche, causando infezioni, febbre, problemi digestivi e dolore. Per affrontare questo problema, noto come malattia traumatica reticuloperitonite, gli allevatori inseriscono nei loro bovini dei magneti, chiamati "magneti da mucche".

Questi magneti, una volta all'interno dello stomaco dell'animale, attraggono e trattengono i pezzi di metallo, impedendo loro di causare danni. Questa pratica preventiva è diventata molto popolare, in particolare tra le razze da latte (e in futuro da "super" latte). I magneti rimangono al loro posto per tutta la vita dell'animale e vengono rimossi solo dopo la sua morte. Una soluzione geniale per un problema tanto insolito quanto pericoloso.