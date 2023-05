Sapete quanto fu pagata colei che realizzò l'iconico logo di Nike?

Probabilmente, lo “swoosh”di Nike è uno dei simboli più riconoscibili al mondo, ma non tutti sanno quanto fu pagata la studentessa che realizzò l’iconico logo. La celebre rivisitazione dell’ala della Nike di Samotracia fu un’idea di Carolyn Davidson, designer presso l’Università di Portland.

Ella fu incaricata da Phil Knight, co-fondatore di Nike, di creare un logo che potesse andare bene per un’azienda che offre abbigliamento sportivo… Beh, alla fine andò più che bene! Nel 1971, però, l’attività ritenne opportuno ricompensare Davidson con una somma di denaro pari a $35, una cifra coerente per l’epoca.

Il resto è storia: il simbolo fu apprezzato in ogni angolo del mondo e la Nike si vede costretta ad impiegare il leggendario emblema come logo principale dell’azienda.

Una volta palesatasi l’impresa di Davidson, in termini di successo, l’attività statunitense non è venuta meno nel dimostrare riconoscenza verso l’allora studentessa: ella ha continuato a lavorare nel settore grafico della società, anche dopo il lancio del logo “swoosh”. Nel 1983, le venne regalato un anello con in rilievo la sua creazione più famosa e un’azione dell’azienda, per ringraziarla del suo lavoro. E, se non fosse abbastanza, nel 2011 è stato inaugurato un edificio nel campus di Nike a Beaverton, chiamato “Carolyn Davidson Building”.

La cosa ironica? Carolyn non era tanto soddisfatta del suo progetto…