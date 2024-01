Sapete perché le palle da tennis sono pelose? Ecco svelato il motivo

Perché le palle da tennis sono così "pelose"? La risposta risiede nella scienza del gioco. Questa peluria, nota come "nap", è un componente cruciale dell'elemento, influenzando significativamente il modo in cui si comporta durante il gioco.

Il tennis è uno degli sport più seguiti al mondo, con milioni di spettatori che seguono eventi come Wimbledon. Tuttavia, pochi si fermano a considerare l'importanza della superficie pelosa. Questa caratteristica unica non è solo un dettaglio estetico, ma svolge un ruolo fondamentale nel controllo della velocità e della traiettoria della palla.

La peluria aumenta l'attrito superficiale, nota come resistenza aerodinamica, rallentando il suo movimento attraverso l'aria. Questo effetto è causato dalla creazione di una "scia", una zona di bassa pressione che genera una forza di resistenza che la rallenta. Inoltre, questa resistenza aerodinamica causa anche la rotazione della sfera, influenzando il suo comportamento in volo.

I giocatori di tennis sfruttano questa caratteristica per controllare la velocità e la direzione della palla, utilizzando tecniche come il backspin (rotazione in senso orario) e il topspin (rotazione in senso antiorario). La qualità e la condizione del nap sono così importanti che la Federazione Internazionale Tennis (ITF) monitora attentamente l'uniformità degli oggetti utilizzati nelle competizioni, per garantire dimensioni, forma, consistenza, densità e colore consistenti.

Originariamente, le palle da tennis erano nere o bianche, ma dal 1972, con l'avvento della televisione, sono state usate quelle di colore "giallo ottico" per renderli più visibili sullo schermo. A tal proposito, è d'obbligo parlare anche delle palle da golf: perché hanno le fossette?