Sapete perché i serpenti non possono battere le palpebre? Semplice, "Perché non le hanno". La risposta potrebbe sembrare banale, e per ottenerla è stato scomodato addirittura un ricercatore dell'Università di Plymouth nel Regno Unito, il dott. Bruno Simões, che si è però posto un quesito anche più importante: perché ne sono sprovvisti?

Il dott. Simões studia l'evoluzione degli occhi dei serpenti da ben 10 anni. "Ogni passo evolutivo si riflette nella visione di un animale", ha affermato. "Quindi, il modo migliore per capire come e perché i serpenti si sono evoluti in questo modo è studiare proprio l'evoluzione dei loro occhi".

Questi rettili mancano infatti di vere e proprie palpebre, ma sono comunque dotati di una particolare scaglia trasparente che viene definita "brille", una versione modificata delle squame che si trovano sul resto del corpo del serpente, che protegge l'occhio e lo mantiene relativamente umido.

Secondo Simões, questa mancanza di palpebre è il risultato di un lungo processo evolutivo. "In un certo periodo della loro esistenza, i serpenti hanno condiviso lo stesso spazio dei dinosauri predatori, quindi per rimanere in vita hanno dovuto adattarsi".

Uno di questi adattamenti è stato il passaggio ad uno stile di vita più notturno. "Quando è avvenuta questa transizione, l'occhio del serpente è diventato sempre più semplice. Penso quindi che sia stato in questo momento che i serpenti hanno perso la palpebra classica, permettendo loro di mantenere gli occhi sempre aperti", ha affermato Simões.

Quindi un'altra domanda ora potrebbe essere: "Ma come dormono i serpenti se non riescono a chiudere gli occhi?"

Gli scienziati ancora non lo sanno, ma il ricercatore ha ammesso: "La nostra ipotesi migliore è che il cervello rettiliano di un serpente gli permetta di dormire con gli occhi aperti. Questo potrebbe essere un altro importante meccanismo di protezione".

