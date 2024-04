Sapete che i polli dormono preferiscono sugli alberi? Sì è tutto vero

Sapete che i polli dormono sugli alberi? Questi volatili al tramonto si dirigono verso il rifugio prescelto, cercando sicurezza e conforto. Sebbene l'ideale per chi li alleva sarebbe vederli accoccolati in sicurezza nelle gabbie predisposte, spesso optano per un ritiro più elevato, tra i rami degli alberi, dove si sentono protetti e al sicuro.

La ragione di questa scelta affonda le radici nell'istinto di sopravvivenza, che li spinge a sottrarsi alla minaccia di predatori notturni, nonostante la posizione elevata non sia priva di rischi. Gatti, gufi, procioni e serpenti potrebbero nascondersi tra i rami, pronti a fare la loro mossa. È pertanto essenziale dissuadere questa abitudine, promuovendo come alternativa sicura la permanenza notturna in gabbia (sapete che hanno triplicato la loro grandezza in 50 anni?).

Il volo verso i rami più bassi e la scalata verso posti sicuri testimoniano l'agilità di questi animali, che tuttavia non osano avventurarsi troppo in alto, prediligendo alberi di modeste dimensioni. Per prevenire che i polli scelgano gli alberi come rifugio notturno, si possono adottare diverse strategie: rendere le gabbie un luogo sicuro e accogliente, tagliare gli alberi vicini o ridurre i rami più bassi, utilizzare leccornie per attirarli all'interno delle strutture al tramonto e persino posizionare predatori fittizi sugli alberi per scoraggiarli.

La pulizia della gabbia gioca un ruolo non meno importante, poiché un ambiente pulito è più invogliante per i polli. I polli, creature notturne vulnerabili, cercano posti sicuri dove trascorrere la notte, preferibilmente lontano dal suolo, dove si sentono più al sicuro. Indagare sulle ragioni per cui talvolta rifiutano di rifugiarsi nelle gabbie può offrire spunti per migliorare le loro condizioni di vita, promuovendo un riposo notturno sicuro e confortevole.

A proposito, sapete che tempo fa i polli venivano venerati?

