Sapete qual è l'acido più forte di tutti? (Non è l'acido fluoridrico)

Con il termine “acido superforte”, indichiamo una sostanza con un’acidità maggiore dell’acido solforico. Il più forte in assoluto, fra questi, è l’acido fluoroantimonico, il quale si ottiene mescolando pentafluoruro di antimonio e fluoruro di idrogeno.

L'acido fluoroantimonico è una sostanza incolore con vapori tossici e può risultare fatale se ingerito o inalato; basti pensare che esplode in acqua, è capace di provocare gravi ustioni alla pelle, di sciogliere il vetro, la maggior parte delle plastiche e i composti organici. L’unico contenitore in grado di conservare il liquido è il politetrafluoroetilene, meglio noto come Teflon.

Il superacido, caratterizzato dalle forti reazioni esotermiche, è 20 miliardi di miliardi di volte più forte dell’acido solforico, con un H0 di -21. Esso è in grado di rilasciare protoni e donarli ai composti organici, cambiando le loro proprietà chimiche.

Questo lo rende utile per una moltitudine di impieghi, come l’incisione del vetro, la creazione di plastiche e lo sviluppo di esplosivi. Tuttavia, è molto pericoloso in mani poco esperte. Per gran parte della comunità scientifica, l’acido fluoridrico rimane la sostanza più pericolosa del genere, in quanto è più probabile che si incontrino prodotti che lo contengo.

Di seguito vi lasciamo a un video in cui si prova a distruggere un iPhone proprio grazie all’acido fluoroantimonico.