Sapete qual è la civiltà più antica della storia? Dobbiamo molto a loro

La civiltà sumera è riconosciuta come la più antica della regione mesopotamica e della storia, con un periodo di affermazione culturale che si avvia intorno al 4000 a.C. La suddetta popolazione deve il suo nome alla città di Sumer, ma pare non essere l’insediamento urbano principale.

Infatti, nel sito di Uruk sono stati rinvenuti moltissimi manufatti sumeri, testimonianza di grandi attività in loco. Vi basti pensare che le datazioni convenzionali riconoscono la prima fase sumera come periodo di Uruk. Riconosciamo questa civiltà come la più antica al mondo per tre motivi in particolare: disponeva di una logica urbanistica, di sistemi di irrigazione e della scrittura, ovvero degli ingredienti principali per identificare una cultura in quanto tale. È doveroso menzionare che la prima firma della storia è forse contenuta nelle tavolette sumere.

Nel 2000 a.C. i Sumeri furono un importante vettore di conoscenza, in particolare nel settore della matematica: se i babilonesi – a cui è attribuita la scoperta della trigonometria, dei numeri primi, dei quadrati e dei cubi – entrano in contatto con le nozioni aritmetiche greche, è solo grazie all’irradiazione culturale sumera.

Citando Samuel Noah Kramer, uno storico americano, a questa civiltà della Mezzaluna fertile è da attribuire l’invenzione della religione e dei templi: le iconiche strutture note come ziggurat erano le sedi di culto per divinità specifiche. Gli storici hanno faticato molto per individuare lo “Zeus sumero”, in quanto la principale figura venerata cambiava in base all’epoca e al luogo; ad esempio, durante il periodo Uruk era popolare il culto del dio del cielo Anu o, ancora, nella città di Sumer era adorato il dio della tempesta Enlil.

Inanna, la “Regina del Cielo”, è una menzione onorevole obbligatoria. Ella era la divinità sumera della fertilità, conosciuta in altre città mesopotamiche come Ishtar, e probabilmente influenzò le dee di civiltà successive, come l’ittita Astarte e la greca Afrodite.

E, dulcis in fundo, ai Sumeri è da attribuire l’invenzione della “Kas”, una birra millenaria.