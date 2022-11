Sapete qual è il francobollo più raro e prezioso al mondo?

Il primo francobollo della storia, secondo Smithsonian's National Postal Museum, è stato emesso nel 1840 nel Regno Unito. È noto nelle comunità di filatelia come Penny Black, in quanto costava un centesimo ed era stampato su nero.

Il battesimo di fuoco di questi adesivi postali negli Stati Uniti avvenne 1847 e raffigurava Benjamin Franklin. Differentemente dal pioniere britannico, questo francobollo costava ben cinque centesimi.

È passato un secolo e mezzo da quando furono emessi per la prima volta e potreste pensare che siano delle vere e proprie rarità del genere, ma vi sbagliate di grosso. Infatti, Penny Black e il francobollo di Benjamin Franklin sono pezzi che moltissimi filatelici hanno nella loro collezione. Oggi sono reperibili a prezzi relativamente “umili”, che vanno da poche centinaia a un paio di migliaia di dollari, in base alle condizioni del cimelio.

Ma allora qual è il fotogramma più raro al mondo, se non questi due? Ebbene, esiste un francobollo in unica copia che sta per esser messo all’asta, da Sotheby’s, per oltre 10 milioni di dollari.

Per capire l’importanza di questo pezzo dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, nella Guiana britannica del 1850 (oggi Guyana). Come si evince dalla denominazione dello stato, la nazione è stata una colonia britannica e, come tale, era caratterizzata da un’efficiente burocrazia inglese. La narrazione vuole che il direttore delle poste stesse aspettando l'arrivo di un carico di francobolli britannici. Per sopperire l’attesa, egli avrebbe stipulato un contratto con un tipografo locale. Ciò che è nato è un semplicissimo francobollo su carta magenta. All’epoca, non esistevano misure di anticontraffazione, perciò gli impiegati delle poste dovevano siglare il fotogramma, prima di metterlo in circolazione.

Non sappiamo quanti pezzi furono messi in circolazione, ma attualmente n’è rimasto solo uno. L’ultima volta che un Guaina 1c Magenta è stato venduto, ha ottenuto una valutazione di 8,3 milioni di dollari. Potete ammirarlo qui in basso.

A proposito, sapete che tipo di francobollo è il "Gronchi rosa"?

