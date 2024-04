Sapete quando è stata l'ultima eclissi solare totale visibile dall'Italia?

Il 15 febbraio 1961 si è impresso nella memoria collettiva italiana come il giorno in cui il tempo sembrò fermarsi. Non stiamo parlando di fantasia, ma dell'eclissi solare totale che attraversò il cielo italiano. Gli ultimi a vedere questo spettacolo sono stati gli abitanti di Messico, USA e Canada lo scorso 8 aprile.

Nella fredda mattina di quel giorno ci fu l'unica eclissi solare totale visibile dal territorio nazionale in quel secolo. Questo fenomeno unico non solo interruppe la quotidianità di milioni di italiani, ma si guadagnò anche un posto nella storia come la prima eclissi trasmessa in diretta televisiva, offrendo la possibilità di un'esperienza condivisa a livello globale.

La totale oscurità si manifestò sulle regioni del centro-nord, da Torino a Pescara, passando per Parma e Terni, mentre perfino gli abitanti dell'isola d'Elba poterono ammirare il passaggio del cono d'ombra originato dal sud della Francia. Fu un momento di pura magia, un breve istante che variò dalle 08:38 alle 08:40, durante il quale il Sole venne completamente nascosto dalla Luna.

Questo fenomeno fu soprattutto un'occasione di apprendimento e meraviglia che si inserisce in un filone di studi e osservazioni che risalgono a migliaia di anni fa. Gli astronomi babilonesi già nel 1375 a.C. documentavano eclissi su tavolette di argilla, testimoniando l'antico interesse umano per questi eventi. Questa curiosità attraversò i secoli, arrivando fino a noi con episodi storici come l'eclissi citata da Giosuè nella Bibbia e le prove scientifiche fornite da Albert Einstein sulle eclissi per confermare la sua teoria della relatività nel 1919.

Mentre ci prepariamo per la prossima eclissi totale prevista nel 2026, dobbiamo ricordare che per l'Italia l'attesa sarà molto più lunga, estendendosi fino al 2081.

