Sapete quanto può sopravvivere un LEGO nell'oceano? Studio suggerisce 1.300 anni

I LEGO, i famosissimi mattoncini per le costruzioni amati dai tutti, potrebbero sopravvivere nell'oceano per ben 1.300 anni. Ad affermare ciò è un nuovo studio condotto dall'Università di Plymouth.

Misurando la massa dei singoli mattoni trovati sulle spiagge, i ricercatori hanno stimato che i blocchetti di costruzione potrebbero resistere per un periodo compreso tra 100 e 1.300 anni. Lo studio, fa capire quanto possa durare un oggetto di uso comune nella vita di tutti i giorni.

Negli ultimi dieci anni, le organizzazioni di volontariato della Cornovaglia hanno recuperato migliaia di pezzi e altri rifiuti di plastica durante le normali pulizie della spiaggia. Per questo particolare studio, 50 pezzi di LEGO esposti alle intemperie sono stati lavati e poi pesati nei laboratori dell'Università, misurando anche le dimensioni dei perni.

Le caratteristiche chimiche di ciascun blocco sono state quindi determinate utilizzando la spettrofotometria XRF. Inoltre, abbinando i pezzi a set non acquistati negli anni '70 e '80, i ricercatori sono stati in grado di identificare i livelli di usura e, di conseguenza, per quanto tempo i pezzi potrebbero continuare a resistere nell'ambiente marino.

"I pezzi che abbiamo testato si sono levigati e scoloriti, con alcune delle strutture fratturate e frammentate, suggerendo che oltre a rimanere intatti potrebbero anche rompersi in microplastiche", afferma infine il Dr. Andrew Turner, professore associato in Scienze ambientali dell'Università di Plymouth.