Sapete che Stephen Hawking ha fatto un party esclusivo per viaggiatori del tempo?

Stephen Hawking era un uomo geniale. Oltre ad aver cambiato le nostre concezioni dell'Universo, il fisico ha sempre fatto parlare molto di sé per via delle sue ambiziose affermazioni e di gesti che resteranno nella storia. Uno dei più belli riguarda la creazione di un party esclusivo per viaggiatori del tempo.

Il 28 giugno 2009 Hawking aspettava pazientemente da solo l'arrivo degli ospiti all'interno di una stanza dell'Università di Cambridge. Solo dopo la fine della festa il fisico decise di spedire gli inviti: in questo modo solo un viaggiatore del tempo avrebbe potuto partecipare all'esclusivo party con uno degli uomini più brillanti della Terra.

"Ecco un invito che fornisce le coordinate esatte di tempo e spazio", ha affermato Hawking parlando della festa. "Sei cordialmente invitato a un ricevimento per i Viaggiatori del Tempo", diceva la lettera. "Spero che copie di esso, in una forma o nell'altra, sopravvivano per molte migliaia di anni. Forse un giorno qualcuno che vive nel futuro troverà le informazioni e userà una macchina del tempo wormhole per tornare alla mia festa, dimostrando quel tempo viaggiare un giorno sarà possibile."

Perché non si è presentato nessuno? Gli inviti del fisico potrebbero non essere durati abbastanza per permettere a qualcuno capace di viaggiare nel tempo di leggerli oppure, semplicemente, lo space travel non si è presentato (a malincuore) per proteggere il continuum spazio temporale. Quello che ha dichiarato Hawking in maniera piuttosto provocatoria è stata: "ho prove sperimentali che il viaggio nel tempo non è possibile. Sono rimasto seduto lì per molto tempo, ma non è venuto nessuno".

Quello che sappiamo, però, è che possiamo viaggiare davvero nel tempo, in teoria.