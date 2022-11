Sapete che il sudore degli ippopotami è rosso? Ecco perché

Gli ippopotami (Hippopotamus amphibius) non possono indossare una t-shirt bianca. No, non è perché non esistono magliette della loro taglia (anche!) ma perché il loro sudore rovinerebbe qualsiasi capo d'abbigliamento di questo colore. Il motivo è semplice: il liquido che secernano dalla pelle è rosso come il sangue, ma non deriva da nessuna ferita.

Queste creature trascorrono gran parte del loro tempo in acqua, mangiando erba e piante acquatiche. La loro pelle è spessa 5 centimetri ed è per lo più priva di peli, oltre ad essere molto sensibile sia alla secchezza che alle scottature solari. Poiché vivono nell'Africa subsahariana, evitare i raggi solari è sicuramente molto difficile.

La sostanza rossa ovviamente non è né sangue né sudore (tecnicamente) poiché è rilasciata dalle ghiandole sottocutanee, ma può essere considerata tale in quanto aiuta a controllare la temperatura corporea dell'animale. Quando viene secretato il liquido è inizialmente incolore, per poi trasformarsi in un colore rosso in pochi minuti e alla fine diventare marrone mentre il pigmento polimerizza.

Questa sostanza, inoltre, si attacca alla pelle a causa di un'alta concentrazione di muco (molto difficile da creare in laboratorio). Nel 2004 dei ricercatori, incuriositi e coraggiosi, hanno raccolto la sostanza e l'hanno studiata per capire cosa fosse. Sono stati trovati due pigmenti responsabili della reazione cromatica: uno rosso e uno arancione. Entrambi assorbono la luce ultravioletta, fungendo da protezione solare, mentre quello rosso funge anche da antibiotico inibendo la crescita di batteri patogeni.

A proposito, sapete che gli ippopotami quando vedono un loro simile spruzzano escrementi verso di lui?