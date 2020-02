Secondo un calcolo sono 110 miliardi le persone vissute sulla Terra

Secondo uno studio del Population Reference Bureau, sarebbero circa 110 miliardi le persone che hanno messo piede sulla Terra dall'inizio della storia dell'umanità.

Lo studio, condotto da Carl Haub, è basato su dati statistici, in mancanza ovviamente di dati certi, ed è stato effettuato a partire dal 50.000 avanti Cristo, quando apparve per la prima volta l'uomo moderno.

Per ogni periodo storico, in base a diversi criteri, è stato attribuito un diverso tasso di natalità.

Il lavoro, come ha precisato lo stesso Haub, può essere però considerato soltanto semi-scientifico.