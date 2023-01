Sapevate che nel 1940 negli USA esisteva una linea di telefonia mobile funzionante?

Pensate che la linea telefonica mobile sia un'invenzione recente? Allora rimarrete con la bocca aperta leggendo questa notizia. Una pubblicità mandata in onda negli anni '40 (sì, nel 1946) - recentemente portata alla luce - mostra un telefono cellulare funzionante e spiega i vantaggi di poter comunicare in movimento.

La prima chiamata "senza fili" effettuata tramite il sistema avvenne il 2 ottobre 1946, tramite un Motorola Car Radiotelephone. Il servizio era gestito dalla Bell Telephone Company e raggiunse rapidamente la sua capacità a causa dell'esiguo numero di frequenze radio a sua disposizione, ma c'erano molte limitazioni (mentre la prima chiamata da cellullare venne effettuata 50 anni fa).

Il sistema disponibile per le auto o i camion, oltre ad essere soggetto a interferenze, aveva diversi altri problemi e non garantiva addirittura che la chiamata - dopo aver raggiunto una cerca distanza - continuasse con lo stesso interlocutore. "Anche se il livello del segnale su un canale può essere scarso oltre 40 chilometri", spiegava un articolo sul sistema nel 1979 , "è ancora abbastanza alto da interferire in modo significativo con altre comunicazioni mobili sulla stessa frequenza da 100 a 160 chilometri."

Il sistema è durato fino agli anni '80, prima di essere sostituito dal servizio cellulare (a proposito, ecco Simon, il primo telefono della storia). "Questo è il servizio di telefonia mobile. In questo servizio le conversazioni viaggiano in parte via radio in parte tramite linee telefoniche", spiega l'annunciatore nel video che potrete trovare qui sopra.