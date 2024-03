Sapevate che un'antica formula greca ha plasmato il GPS nel nostro smartphone?

Nel mondo della matematica, pochi assiomi hanno un impatto tangibile e quotidiano come il teorema di Pitagora. Come sappiamo, è possibile che non sia stato Pitagora a formularlo, ma è innegabile che questa legge sia utile nella vita di tutti i giorni. Come? Se vi dicessimo che regola il funzionamento del GPS ci credereste?

Pitagora era una figura poliedrica, metà matematico e metà filosofo, con un tocco di spiritualità. La sua vita, avvolta in un'aura di mistero e fascino, è stata segnata dall'insegnamento di una filosofia che intrecciava numerologia e misticismo oltre che un rigido codice di condotta. Forse è proprio per questo che la sua "creazione" più grande sia così importante e applicabile a tanti ambiti della vita quotidiana.

Il teorema di Pitagora afferma che in un triangolo rettangolo la somma dei quadrati dei cateti è uguale al quadrato dell'ipotenusa. Questa formula matematica è una chiave di volta non soltanto per risolvere i problemi durante le ore di studio, ma anche per settori pratici come la costruzione e l'astronavigazione.

Nel campo della costruzione, il teorema di Pitagora è indispensabile. Per esempio, nella realizzazione delle fondamenta di un edificio, è essenziale garantire angoli retti perfetti per la stabilità della struttura. Utilizzando la formula i costruttori possono calcolare con precisione queste variabili, evitando storture che potrebbero compromettere l'edificio.

Ma l'importanza del teorema va oltre l'edilizia. Nel mondo della navigazione marittima che aerea il calcolo delle distanze e delle rotte si basa su questa antica formula. I sistemi GPS dipendono dal teorema di Pitagora per fornire indicazioni precise e affidabili.

C'è però da dire che il buon filosofo e matematico non era infallibile. Sapevate infatti che Pitagora si sbagliava su una teoria molto speciale?

