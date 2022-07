Sapevate che in Belgio sono stati usati i gatti per consegnare la posta?

Sappiamo che sono i cani i compagni più antichi degli esseri umani e che dalla loro domesticazione sono stati utilizzati per alcuni lavori specifici. Un esempio riguarda i "cani da slitta" o i "cani poliziotti"; ma i gatti invece sono mai stati utilizzati per portare a termine qualche lavoro? A quanto pare sì: in Belgio consegnavano la posta.

Durante il 1870 nella città di Liegi i funzionari decisero di utilizzare i gatti invece di pagare dei postini. Tuttavia, così come sanno anche i loro proprietari, ai felini non piace seguire gli ordini e l'esperimento non andò come previsto.

L'idea venne proposta per la prima volta da una società belga. Secondo loro, infatti, i felini domestici, grazie alla loro spettacolare agilità, si adattavano perfettamente all'industria della posta. Trentasette gatti ottennero quindi l'incarico di svolgere questo compito... che finì rovinosamente in un grande flop già annunciato.

Gli esperti pensavano che, grazie alla loro memoria e geografia spaziale, i mici potessero essere rapidi e svelti nel consegnare la posta, ma in realtà i felini impiegarono molto più tempo del previsto per portare i pacchi in casa delle persone. Non sappiamo per quanto tempo il Belgio abbia utilizzato questi insoliti postini, ma sappiamo che l'esperimento non diede assolutamente i risultati sperati.

Meglio utilizzarli in quello che sanno fare davvero bene: catturare i topi e farsi amare dagli esseri umani.