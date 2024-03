Sapevate che una parte del cervello è dedicata a...i Pokémon?

Esistono parti del cervello estremamente importanti e gli appassionati di Pokémon saranno felici di sapere che c'è un'area dedicata proprio a loro. Ma come è possibile? I ricercatori dell'Università di Stanford hanno trasformato un videogioco nato nel 1995 in uno strumento di studi per il cervello umano.

I giochi che richiedono di catturare e addestrare per affrontare battaglie, stimolando i giocatori a riconoscere e memorizzare centinaia di personaggi distinti. Gli psicologi che hanno partecipato allo studio hanno esplorato come questa esposizione ripetuta e prolungata ai videogiochi Pokémon durante l'infanzia possa influenzare lo sviluppo cerebrale. La ricerca, suggerisce che le ore trascorse a giocare attivano determinate regioni del cervello dedicate al riconoscimento di specifiche categorie visive.

Piuttosto curioso il fatto che sia stato preso come soggetto questo gioco, considerando che un episodio di Pokémon ha mandato centinaia di bambini in ospedale.

Ma andiamo al cuore della faccenda. Uno degli aspetti più intriganti emersi dallo studio riguarda il concetto di "eccentricity bias". Questo principio teorizza che le aree del cervello dedicate a nuove categorie di oggetti si sviluppino durante l'infanzia, in base alla posizione e alla dimensione degli oggetti nel campo visivo. I Pokémon, giocati su schermi piccoli, occupano una porzione limitata del campo visivo, stimolando principalmente la visione centrale e attivando specifiche regioni del cervello.

L'ipotesi era che, se l'esposizione in età precoce è cruciale per lo sviluppo di aree cerebrali dedicate, gli adulti che hanno giocato ai Pokémon da bambini dovrebbero mostrare una risposta cerebrale più forte a questi personaggi rispetto ad altri stimoli.

I risultati hanno confermato che i giocatori di Pokémon adulti mostravano attivazioni cerebrali preferenziali in aree specifiche, soprattutto nella regione occipitotemporale, situata dietro le orecchie, un'area che normalmente risponde alle immagini di animali, molto simili per aspetto ai personaggi dei Pokémon.