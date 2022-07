Sapevate che, per trovare il mostro di Loch Ness, furono smontati le luci di uno stadio?

Un progetto storico ha scoperto che i primi riflettori di calcio scozzesi sono stati portati via per essere utilizzati nella caccia al mostro di Loch Ness negli anni '30. È curioso dato che si pensava che il club di Inverness Caledonian fosse il primo nel paese a introdurre le lampade sui pali per le partite nello stadio di Telford Street Park.

Ma dopo l'uso in una manciata di partite, sono stati spostati sul Loch Ness dopo un avvistamento segnalato del mostro del lago. Per la cattura del mostro era stata offerta una ricompensa di £ 20.000.

Ovviamente, Nessie era pronto a farsi beccare... No, nessuno avvistò nulla. I dettagli degli eventi sono stati scoperti negli archivi come parte del progetto Inverness Football Memories di Inverness Caledonian Thistle.

Ha raccolto informazioni sulle squadre di calcio e sui giocatori dell'Inverness risalenti al 1885, comprese più di 200 fotografie e oggetti cimeli. Il progetto, lanciato a maggio, mira a offrire una risorsa ai tifosi di calcio più anziani, compresi i tifosi con demenza.

Il sito web di cultura e storia di Am Baile di High Life Highland ospita il progetto e si spera di allestire un'esposizione permanente. La ricerca di Nessie era stata innescata dall'avvistamento di una grossa creatura che attraversava la strada tra Fort William e Inverness vicino a Loch Ness nel luglio 1933.

L'incidente è stato riportato dal quotidiano Inverness Courier e presto le persone si sono riversate nell'area sperando di trovare il mostro. I riflettori non tornarono su Telford Street e fu solo nel 1959 che Caledonian installò un nuovo sistema. La seconda inaugurazione delle nuove luci, questa volta ad uso esclusivo di illuminazione del campo, è stata segnata da una partita tra Caledonian e una squadra ad hoc composta dai giocatori del Celtic e Rangers.

Gordon Fyfe, dell'Inverness Caledonian Thistle Community Trust, ha dichiarato: "La storia dei riflettori di Nessie è solo uno degli affascinanti ricordi che il nostro progetto sta portando alla luce. Inverness ha una storia calcistica così ricca ed è divertente ricercare le storie che hanno fatto notizia nel corso degli anni e registrare le storie di giocatori, dirigenti e tifosi che hanno contribuito a realizzarle".

Caledonian si è fusa con l'Inverness Thistle per formare l'Inverness Caledonian Thistle FC nel 1994.

