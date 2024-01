Sapevate che esiste una Grande Muraglia mongola che cambia la storia?

In Mongolia, un'imponente struttura si snoda per 405 chilometri, un arcano che ha sfidato il tempo e la comprensione storica fino ad oggi. Conosciuto come l'Arco Mongolo, questo segmento della Grande Muraglia Cinese, estendendosi in territorio mongolo, è stato recentemente oggetto di un'analisi approfondita, la prima del suo genere.

La muraglia, che corre parallela al confine tra Cina e Mongolia, attraversando le province di Sukhbaatar e Dornod, dove le temperature invernali possono scendere fino a -25 gradi Celsius, rimane avvolta in un velo di mistero riguardo alla sua origine, ai suoi costruttori e allo scopo per cui fu eretta.

Composta da un muro di terra, una trincea e 34 strutture, la muraglia e la sua costruzione sono menzionate in alcuni documenti storici risalenti all'11° e 13° secolo, ma gli studiosi non sono ancora in grado di fornire una cronologia più precisa. Nonostante la sua grandezza, l'Arco Mongolo è stato in gran parte trascurato nel discorso accademico esistente.

Gli autori dello studio hanno combinato immagini satellitari, atlanti cinesi e mappe sovietiche con osservazioni dirette sul campo per analizzare il muro e le sue strutture associate (costruite con un "materiale vivente"). La scoperta più sorprendente è stata che l'Arco Mongolo contiene numerosi grandi vuoti, suggerendo che sia stato costruito in fretta e quindi mai completamente fortificato.

Una possibile spiegazione per questi vuoti, che erano punti di vulnerabilità nel sistema, è che la struttura sia stata costruita in fretta durante gli ultimi anni della dinastia Jin come difesa contro le attese invasioni degli eserciti mongoli. Tuttavia, gli autori dello studio affermano che le loro intuizioni e suggerimenti non sono conclusivi e dovrebbero essere considerati solo teorie.

Un'idea alternativa presentata dagli studiosi è che l'Arco Mongolo non fosse mai destinato a svolgere una funzione militare, ma fosse "associato al controllo del movimento delle persone e delle loro mandrie, forse con altre funzioni civili come la tassazione". Le prove a sostegno di questa teoria provengono dal fatto che il muro non era un buon ostacolo, con molti degli avamposti posizionati in posizioni inefficaci che offrivano poca visibilità sul paesaggio circostante.

Nel complesso, gli autori dello studio non sono attualmente in grado di fare affermazioni definitive riguardo allo scopo della struttura, sebbene stiano pianificando di condurre scavi più estesi di alcune delle strutture in una prossima stagione sul campo. A tal proposito: sapete che forse in futuro ci sarà bisogno di costruire un'altra Grande Muraglia?