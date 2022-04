Sapevate che Guglielmo il Conquistatore alla sua morte esplose? Ecco il perché

Scegliere come essere "smaltito" dopo la propria dipartita è lecito e i metodi che ci sono al giorno d'oggi sono numerosi: l'acquamazione, una tecnica innovativa, la cremazione o la classica sepoltura. Il primo re normanno d'Inghilterra, Guglielmo il Conquistatore, non riuscì a scegliere perché la sua storia finì in un'esplosione.

Il Re subì uno spiacevole infortunio mentre cavalcava in battaglia, che gli perforò l'intestino, e gli causò la morte. Guglielmo non era una persona molto amata dai suoi familiari e, per questo motivo, il suo funerale non venne organizzato. Dopo la sua morte, infatti, il corpo venne lasciato in decomposizione in attesa che qualcuno si offrisse volontario di seppellirlo.

Fu un prode cavaliere, alla fine, che decise di rendere omaggio alla vita del suo defunto sovrano. Così l'uomo decise di trasportare la salma per 112 chilometri, verso Caen, per effettuare il funerale. Tuttavia, mentre era in viaggio, il corpo del defunto sovrano d'Inghilterra continuava inesorabilmente a decomporsi e il gas si stava accumulando sempre di più all'interno delle sue viscere.

All'arrivo in città, un incendio nella chiesa fece ritardare ulteriormente le celebrazioni e il corpo era quasi arrivato al suo massimo. Il giorno del funerale il corpo era troppo gonfio per entrare nel sarcofago e, per riporre la salma nel feretro, i becchini non potevano far altro che pressarlo. Alla fine, dopo tanta fatica, ci riuscirono davvero... ma il risultato non fu dei migliori.

Per via della putrefazione delle sue viscere, il corpo del re esplose e i suoi pezzi si riversarono su tutti i sudditi che stavano partecipando al funerale, appestando l'aria e terrorizzando i presenti. Questa è la fine della storia di Guglielmo il Conquistatore (chiamato a volte anche Guglielmo il bastardo) che, secondo le voci dell'epoca, fu il frutto di una punizione divina causata dalle cattive azioni compiute in vita.