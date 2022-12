Sapevate che la prima lotteria inglese dava una carta per uscire gratis da prigione?

I sistemi di lotteria esistono da secoli, se non millenni. Non si vincevano sempre soldi come oggi, ma premi di diverso genere. In antichità, dal 1520 al 1532, il re Francesco I di Francia permise a diverse città di organizzare lotterie a scopo di lucro, così come quella del 1566 della regina Elisabetta I che offriva laute ricompense.

Il primo premio era di 5.000 sterline, circa 1 milione di euro al giorno d'oggi, mentre il secondo avrebbe ricevuto più di 600.000 euro (3.500 sterline) in una combinazione di oro e beni, come biancheria e arazzi.

Partecipare alla lotteria, tuttavia, costava molto (10 scellini per biglietto), fuori dalla portata di molte persone. Come ulteriore incentivo, la regina Elisabetta offrì a tutti gli acquirenti dei biglietti un bonus molto allettante: l'amnistia dalle accuse, creando una sorta di "carta per uscire gratis di prigione" (non valeva per omicidio o tradimento).

L'obiettivo della sovrana era quello di raccogliere fondi per riparare delle infrastrutture e contribuire a migliorare la marina (chissà come l'avrebbe presa se 433 persone avessero fatto jackpot come successo in Thailandia).

Alla fine, però, la lotteria non riscontrò il successo sperato. Solo il 10% circa dei 400.000 biglietti venne venduto. I motivi di questo flop, tra i tanti, erano anche da ricercare nell'estrazione finale che sarebbe avvenuta nel 1569, solo tre anni più tardi! Certo, avere un biglietto per uscire gratis di prigione era sicuramente allettante, ma meglio un biscotto della fortuna.