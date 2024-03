Sapevate che sono serviti un ingegnere e una regina per rendere i cetrioli dritti?

Un tempo oggetto di disprezzo, il cetriolo ha percorso un lungo viaggio prima di diventare un ingrediente ambito nelle cucine britanniche del XIX secolo. La sua ascesa fino all'accettazione è una storia affascinante che si intreccia con l'innovazione tecnologica e l'influenza della famiglia reale.

Nella Gran Bretagna del Medioevo, i cetrioli non erano certo considerati una prelibatezza. Visti con sospetto e spesso relegati all'alimentazione del bestiame (sapevate che non solo l'uomo può mangiarli?), hano impiegato secoli prima di riscattare la propria reputazione. Fu solo con l'introduzione del sandwich al cetriolo durante l'era vittoriana, grazie al favore della regina Vittoria, che questo umile ortaggio iniziò a godere di una nuova stima.

La necessità di cetrioli sottili e uniformi per adattarsi perfettamente tra due fette di pane portò a una vera e propria ossessione per la loro forma. In questo contesto, George Stephenson, un ingegnere e orticoltore appassionato, giocò un ruolo chiave. La sua frustrazione per i cetrioli naturalmente incurvati lo portò a sviluppare un dispositivo innovativo: un tubo di vetro lungo progettato per indirizzare la crescita dei cetrioli, assicurando che maturassero dritti come frecce. Un po' come la frutta quadrata cresciuta dentro delle scatoline di plastica o legno in Cina.

Sebbene oggi possa sembrare superfluo, questo strumento (qui la foto) rispondeva a una precisa esigenza dell'epoca, evidenziando l'incrocio tra estetica, gastronomia e ingegneria. Non solo facilitava la preparazione del tanto agognato sandwich al cetriolo, ma simboleggiava anche il desiderio di dominare e modellare la natura secondo le esigenze umane, un tema ricorrente durante la Rivoluzione Industriale.

La pratica di utilizzare i tubi di vetro per raddrizzare i cetrioli si rivelò un'abitudine di nicchia, destinata a sparire con l'avvento di metodi di coltivazione più efficienti e varietà di cetrioli naturalmente più dritte.

Vi lasciamo con un'altra curiosità che forse non conoscete: perché i gatti hanno paura dei cetrioli?

