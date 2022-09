Sapevate che Snoop Dogg ha un canale YouTube dove canta canzoni per bambini?

Se da una parte abbiamo star di YouTube che diventano wrestler, dall’altra abbiamo miti del rap che cantano canzoni per bambini su YouTube. Non ci credete? Allora vuol dire che non conoscete il nuovo canale YouTube di Snoop Dogg, Doggyland, dove l’artista della West Coast educa i più piccoli con brani rap.

A fine agosto 2022, infatti, il rapper ha ufficialmente aperto le porte del canale con un video introduttivo illustrando ai più piccoli cos’è Doggyland. Si tratta, molto semplicemente, di una serie di cartoni animati pensata per i bambini: “Alla fine è progettata per i bambini di tutte le età perché è influente, educativo e intelligente, mettendo insieme canti, balli e istruzione”, ha affermato lo stesso Snoop Dogg.

Nella serie Doggyland ora già si contano otto video educativi pubblicati a cadenza settimanale assieme a YouTube Shorts, tutti prodotti insieme all'artista R&B October London e Claude Brooks, produttore esecutivo di Hip Hop Harry. Un elemento importante è la promozione di diversità e inclusione, grazie a cani diversi per colori e forme. Per il resto, il cuore dell’opera è la componente rap cantata da Snoop Dogg, tanto che esiste già un album composto da 16 canzoni su Spotify ed Apple Music: Kids Hits, Vol. 1.

Tornando invece dalla piattaforma di streaming, recentemente abbiamo assistito al boom dei blocchi di pubblicità non skippabili.