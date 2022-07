Sapevate che i tarocchi non nascono per leggere il futuro?

Quando si tratta di prendere decisioni cruciali, in particolare per quanto riguarda le relazioni, la carriera e la salute, o cercare di risolvere problemi urgenti della vita, alcune persone si rivolgono ai tarocchi. Anche celebrità come Gwyneth Paltrow sono note per assumere lettori di tarocchi professionisti.

Eppure, potresti essere sorpreso dal sapere che le misteriose e mistiche carte dei tarocchi un tempo avevano lo scopo di intrattenere e non di predire il futuro. I tarocchi erano un mazzo di carte da gioco che i nobili e l'aristocrazia utilizzavano per giocare a “Trionfi”, un gioco di 70 carte simile al bridge, all'inizio del XV secolo

Secondo The Art Newspaper, le prime carte dei tarocchi erano dipinte a mano, con foglie d'oro e gran parte delle illustrazioni allegoriche erano tratte dal primo Rinascimento italiano. In seguito, furono cambiate le carte da gioco e le regole dei giochi. Oggi, invece, vengono realizzate versioni molto particolari, come quella a tema Jojo.

Alla fine del XVI secolo, una nuova carta fu aggiunta al mazzo, "lo sciocco" e la parola italiana "trionfi" divenne nota come "tarocho”, che tradotto corrisponde a “follia”.

Secoli dopo, l'occultista francese Jean-Baptiste Alliette pubblicò, nel 1789, un mazzo di 78 carte di tarocchi come strumento di predizione della fortuna, asserendo che gli stessi contenessero delle tracce circa la virtù segreta di Thoth, il dio egizio della saggezza. Di conseguenza, i tarocchi iniziarono ad essere usati per scopi divinatori e occulti.

I tarocchi traggono idee e simboli da culture diverse; i suoi mazzi e le sue immagini riflettono l'influenza multiculturale e multiregionale di diverse scuole di pensiero. Nell'età moderna, non è solo uno strumento di predizione del futuro profondamente associato alla magia, ma un vero e proprio mezzo tramite cui poter accrescere la propria persona e rafforzare proprie convinzioni.

[teksomolika - it.freepik.com]