A causa di questo sotterfugio, un paese potrebbe 'invaderci' da un momento all'altro

Il trattato Open Skies è un accordo internazionale che fu sottoscritto inizialmente da 34 nazioni e autorizza gli stati membri a effettuare voli di sorveglianza senza armi su qualsiasi regione del territorio degli altri paesi.

L'idea di "osservazione aerea reciproca" fu proposta inizialmente a Nikolai Bulganin, Premier sovietico, nel 1955, durante la Conferenza di Ginevra, ma venne respinta dai sovietici. Solo nel 1992, su iniziativa del presidente degli Stati Uniti George H. W. Bush, il trattato fu firmato dopo essere stato negoziato dagli allora membri della NATO e del Patto di Varsavia.

Tuttavia, nel novembre 2020, gli Stati Uniti si sono ritirati dal trattato, seguiti dalla Russia nel gennaio 2021. Quest'ultimi, in particolare, hanno sollevato dubbi e preoccupazioni riguardo alla condivisione delle informazioni con gli Stati Uniti. La Russia ha formalizzato il suo ritiro nel dicembre 2021 (questo misterioso aereo ha stabilito il record per il tempo massimo passato in orbita).

Attualmente, i 32 stati firmatari includono Belgio, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Canada, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Regno Unito, e Kirghizistan. Il trattato è aperto all'adesione di altri stati, mentre le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica possono aderire in qualsiasi momento.

Per parlare di spazio aereo è anche necessario introdurre il concetto della linea Karman, una sorta di altitudine oltre il quale i trattati internazionali sul mantenimento dei confini vengono meno. Serve principalmente a tracciare il confine fra cielo e spazio.