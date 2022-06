Sapevi che i tuoi capelli contengono delle minuscole quantità d'oro?

No aspetta, non correre dal parrucchiere a farti rasare a zero per cercare l'oro racchiuso nei tuoi capelli. Le nostre ciocche sono composte da oltre 14 materiali differenti, tra cui una grande abbondanza di carbonio (50%), ossigeno (21%), azoto (17%), idrogeno (6%), zolfo (5%) e molto altro... tra cui l'oro.

Ci sono circa 2 mg di oro nel nostro corpo e queste eccedenze vengono espulse attraverso la pelle e i capelli. I capelli dei bambini possono avere concentrazioni di oro più elevate rispetto a quelli dei più anziani perché lo assorbono attraverso il latte materno (state tranquilli, la quantità è così minuscola che non c'è alcun pericolo).

L'oro che può essere trovato nei nostri capelli è sotto forma di nanoparticelle, ovvero con un diametro compreso indicativamente fra 1 e 100 nm. Per capire la "piccolezza" di queste particelle, vi basti sapere che la doppia elica del DNA ha un diametro di circa 2 nanometri. Nonostante ciò, alcuni scienziati stanno cercando dei modi ingegnosi per sfruttare questa "nano ricchezza".

In che modo? Le particelle che si trovano naturalmente all'interno dei capelli umani potrebbero essere utilizzati nell'elettronica, in esperimenti in medicina e persino nei trattamenti contro il cancro. Attualmente, però, l'oro che abbiamo nei nostri capelli è considerato un oligoelemento (ovvero esistente in quantità inferiori a 100 parti per milione) e sicuramente gli scienziati faranno prima recuperandolo in altri modi (magari dalla pirite).