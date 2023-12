Sapevi dell'esistenza di Trench 94? Il cimitero segreto dei sottomarini USA

A Hanford, Washington, si trova Trench 94, un sito poco conosciuto ma di fondamentale importanza per la Marina degli Stati Uniti. Questo luogo, effettivamente un cimitero subacqueo, ospita i reattori nucleari dismessi di decine di sottomarini.

La storia del luogo inizia con l'avvento dei sottomarine nucleari, simboli di potenza e tecnologia avanzata, capaci di navigare ininterrottamente per circa 20 anni senza bisogno di rifornimento. Queste imponenti navi, in grado di operare in segreto sotto la superficie oceanica, hanno rappresentato un salto qualitativo nella guerra navale, grazie alla loro capacità di rimanere sommerse per lunghi periodi senza emergere per aria o carburante.

Il primo sottomarino nucleare, l'USS Nautilus nel 1955, segnò l'inizio di un'era di supremazia navale per gli Stati Uniti. Da allora, la tecnologia si è evoluta rapidamente, estendendosi a portaerei e incrociatori. Alla fine della Guerra Fredda, nel 1989, oltre 400 sottomarini nucleari erano in servizio o in costruzione in tutto il mondo. Oggi, il numero è diminuito, ma la diffusione di queste navi è aumentata, con paesi come India, Brasile e Australia.

Quando un sottomarino nucleare viene ritirato, il suo reattore deve essere smantellato e stoccato in modo sicuro. Questo processo inizia con il taglio della nave in segmenti per rimuovere il nucleo del reattore e il suo combustibile. Negli Stati Uniti, il combustibile viene inviato al Idaho National Lab, mentre la sezione rimossa, contenente lo scafo circostante, la schermatura di piombo del reattore e gli insiemi di combustibile, viene trasportata al sito di Hanford. Qui, i "cascami asciutti" vengono collocati in Trench 94, una trincea all'aperto lunga circa 305 metri.

Attualmente, circa 136 casse sono visibili su Google Maps. Queste, note come Contenitori ad Alta Integrità (HIC), sono progettate per contenere i loro contenuti radioattivi per 300 anni e resistere a gravi danni. Tuttavia, rappresentano una sfida per le generazioni future, poiché ogni cassetta contiene circa 25.000 curie di radiazioni, una quantità letale per l'uomo, che si ridurrà a circa 250 curie in 1.000 anni.

Con il passare del tempo, altri reattori si aggiungeranno ai loro ranghi spesi, e questo è solo il cimitero per le navi americane. A tal proposito: occorre spiegarvi adesso qual è la differenza tra sottomarino e sommergibile.