Sapevi che esistono due parole che sono presenti in tutte le lingue?

Anche in questo caso parliamo di uno studio pubblicato su Nature e precisamente sulla rivista Nature Human Behavior. Un team di ricercatori guidati da Kenny Coventry, dell'Università dell'East Anglia nel Regno Unito, ha tentato di individuare alcune parole letteralmente "universali". Ci sarà riuscito?

Questa volta non si tratta di un’illusione ottica con delle parole, ma di uno studio dalle premesse decisamente peculiari.

Per riuscire nel loro intento, gli autori hanno reclutato ben 45 ricercatori provenienti da tutto il mondo. Successivamente, sono stati esaminati circa 1.000 soggetti di 29 nazionalità (e lingue) differenti: italiani, norvegesi, vietnamiti ed inglesi solo per citarne alcune.

Una volta giunti all’interno di una stanza, i vari relatori si sono ritrovati seduti attorno a un tavolo con l’obiettivo di presentare agli altri soggetti svariati oggetti con diversi colori e forme. Sono stati naturalmente adoperati colori e forme "presenti" in ogni lingua, al fine di bilanciare le eventuali differenze culturali tra i partecipanti.

La peculiarità dell’esperimento, risiede però nel fatto che ogni oggetto è stato posto a differenti distanze: vicino o lontano rispetto a chi parlava; vicino o lontano a chi doveva rispondere; lontano da entrambe le parti.

In seguito, è stato chiesto ad ogni intervistato di descrivere l’oggetto in base al colore, al nome o forma e (cosa fondamentale) in base al corrispondente aggettivo dimostrativo come a formare una frase del tipo: "Questo triangolo giallo". I risultati sono realmente emozionanti.

Sebbene le parole in ogni lingua per "questo" e "quello" differiscano notevolmente nell’ortografia e nella pronuncia, gli autori hanno dimostrato che il significato rimane praticamente identico in ogni lingua testata nell’esperimento.

"Abbiamo scoperto che in tutte le lingue che abbiamo testato, esiste una parola per gli oggetti che sono alla portata di chi parla, come 'questo' in inglese e una parola per gli oggetti fuori portata 'quello' ", ha affermato lo stesso Coventry.

Nonostante oggi esistano IA in grado di tradurre i pensieri in parole, questo studio dimostra (ancora una volta) quanto affascinante e complesso sia l’essere umano.