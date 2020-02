Lo sapevi? Le cavallette possono essere anche di colore rosa

La scorsa settimana una cavalletta rosa è stata avvistata in un giardino del Texas da un residente di Austin. No, non si tratta di una specie ultra rara (come la manta rosa avvistata solo una manciata di volte in Australia), ma di una peculiarità di questi animaletti.

Sebbene decisamente rara e insolita, la straordinaria tonalità di questa cavalletta rosa non è unica. Il colore è dovuto a una mutazione genetica (chiamata eritrismo) correlata alla sovrapproduzione di pigmenti rossi e alla sottoproduzione di pigmenti scuri, causata da un gene recessivo, molto simile a quello dell'albinismo (come il panda bianco avvistato in Cina), melanismo e il leucismo.

Questa mutazione sembra spesso spuntare in questi insetti. È stata documentata per la prima volta nel 1887 in una specie di cavalletta verde e - di solito - è vista solo in quelle giovani, poiché molte non riescono a raggiungere l'età adulta a causa del loro colore che li rende visibili ai predatori. Per lo stesso motivo, infatti, questi insetti vengono avvistati così raramente.



Grilli e cavallette sembrano essere sull'orlo dell'estinzione: secondo gli esperti della IUCN (International Union for Conservation of Nature), si tratta del gruppo di insetti più minacciato d'Europa. Il loro declino, infatti, potrebbe compromettere una parte importante di catena alimentare.