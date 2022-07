Sapevi che fu offerto ad Einstein di diventare presidente di una nazione? Non scherziamo

Albert Einstein è stato un uomo di molte conquiste ma pochi sanno che avrebbe potuto aggiungere al suo curriculum di successi la voce “Presidente di Israele”. Tutto inizia nell’anno 1952, solo dopo quattro anni dalla creazione di Israele, quando il primo ministro David Ben-Gurion propose ad Einstein la carica di presidente.

Prima di andare avanti nella narrazione, c’è da fare una doverosa precisazione: il presidente israeliano è una figura celebrativa; quindi, il potere esecutivo è in mano al primo ministro. Nonostante questo “alleggerimento” di responsabilità, Einstein rifiutò e rimase all’Università di Princeton.

L’autore della biografia dello scienziato, Walter Isaacson rivela che l’idea per Albert risultò molto imbarazzante. Pensate che l’ambasciata israeliana mandò qualcuno per parlare personalmente con lo studioso e convincerlo. Tale “qualcuno” è Abba Eban, ambasciatore di Israele.

Questo incontro vedrebbe il passaggio di una lettera con tutti le richieste e i privilegi del caso, con tanto di postilla per permettere ad Einstein di “governare” da Princeton.

Per tutta la vita di Einstein, fu devoto alle cause sioniste (ideologia il cui fine è l’affermazione e l’indipendenza del popolo ebraico). Le sue carte sono pubblicate dall'Università Ebraica di Gerusalemme. In parte, Einstein fu responsabile della formazione dell'International Rescue Committee nel 1933. Einstein sostenne per tutta la vita una patria ebraica, cosa che causò una spaccatura per molti ebrei americani durante la sua visita in America nel 1921.

Tuttavia, mentre Einstein sosteneva uno stato sionista, inveì contro il "Partito della Libertà" in Israele che acquistò importanza durante la guerra arabo-israeliana nel 1948. Einstein fu particolarmente critico nei confronti di Menachen Begin, definendolo un "elemento fascista" sul New York Times. Circa sei mesi prima, ebbe luogo il massacro di Deir Yassin, i cui gruppi paramilitari sionisti di estrema destra uccisero 107 arabi palestinesi, tra cui molte donne e bambini.

Ma quanto a diventare presidente, Eban voleva rassicurare Einstein sul fatto che avrebbe potuto continuare il suo lavoro scientifico ed essere finanziato dal governo israeliano.Quando Eban e il suo equipaggio arrivarono a casa di Einstein, Einstein disse che era "profondamente commosso" dall'offerta ma non poteva accettare, ed era "profondamente addolorato e mortificato di non poterlo fare".

