Sapevi che la tua percezione del tempo varia in base ai battiti cardiaci?

A differenza del battito cardiaco che proviene dallo spazio, questa volta parliamo di battiti umani. Sapevate che la percezione del tempo varia in base al battito del cuore? Un nuovo studio ci dimostra il perché.

Un team di ricercatori della Cornell University negli Stati Uniti ha pubblicato sulla rivista Phychophysiology un nuovo studio che dimostra una vera e propria curiosità sul tempo e sul battito del nostro cuore. Gli esperti coordinati da Adam K. Anderson, hanno effettuato un elettrocardiogramma a ben 45 soggetti volontari, tutti giovani e senza patologie cardiache, allo scopo di monitorarne l'attività cardiaca con una risoluzione temporale in grado di arrivare fino ad un millisecondo.

La particolarità, risiede nel fatto che l'elettrocardiogramma è stato collegato ad un computer in modo che ogni battito cardiaco determinasse la produzione di un breve suono dalla durata variabile di 80-180 millisecondi. I volontari dovevano successivamente valutare la durata auto-percepita di ogni stimolo target. I risultati lasciano poco spazio ai dubbi.

È emerso chiaramente infatti, che il suono era percepito più lungo se anticipato da un battito cardiaco più breve, mentre il medesimo suono appariva decisamente più corto quando preceduto da un battito cardiaco più lungo. Lo stesso Anderson a tal riguardo, afferma che: "La nostra ricerca dimostra che l'esperienza del tempo momento per momento è sincronizzata con la lunghezza del battito cardiaco e cambia con essa."

Come se non bastasse, viene spontaneo notare che se il cervello utilizza il cuore letteralmente come un cronometro, allora è possibile affermare che può condizionarne anche il "ticchettio". Gli studiosi sottolineano infatti come il battito cardiaco dei partecipanti si modificasse radicalmente non appena questi prestavano attenzione ai suoni emessi dai computer, alterando così la percezione del tempo.



Se è vero che la nostra percezione del tempo rallenta su di un treno affollato, a quanto pare non sarebbe l'unico caso in cui questa si modifica. Si tratta dunque di una connessione tra cuore e percezione del tempo altamente importante, poiché sarebbe proprio questa ad aiutarci a gestire meglio sforzi e le risorse energetiche in base alle nostre condizioni fisiche.