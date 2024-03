Era questo il sapore dell'antico vino romano, avresti il coraggio di berlo?

Recenti scoperte ci trasportano indietro nel tempo, fino alle tavole dell'antica Roma, dove il vino non era solo una bevanda quotidiana, ma un pilastro della cultura. Oggi possiamo quindi sapere - o almeno, ci proviamo - quale fosse il sapore di questa bevanda alcolica e molto amata.

Gli antichi Romani, con una quantità giornaliera di vino diluito che potrebbe sorprendere molti di noi oggi, avevano sviluppato tecniche raffinate per la sua produzione, superando le aspettative moderne sulla qualità e la stabilità dei loro vini.

Un nuovo studio lancia una luce vivida sui sapori che caratterizzavano questi vini: note aromatiche di pane tostato, mele, noci arrosto e curry si diffondono nell'aria, delineando un profilo gustativo sorprendentemente speziato e complesso. I ricercatori, analizzando le antiche dolia, grandi contenitori di argilla utilizzati per la fermentazione e l'invecchiamento, hanno scoperto che questi oggetti erano ben più che semplici recipienti di stoccaggio.

Erano veri e propri strumenti d'arte vinicola, progettati con precisione per contribuire alla produzione di vini diversificati. La tecnica, che prevedeva l'interramento delle dolia fino al collo e la loro sigillatura, permetteva di regolare temperatura, umidità e pH durante la fermentazione.

Questa pratica, sorprendentemente simile a quella ancora oggi in uso in Georgia con i qvevri, facilitava un processo di ossidazione controllato che, insieme allo sviluppo di lieviti flor sulla superficie del vino, conferiva ai vini antichi caratteristiche uniche e una varietà di colori che spaziava ben oltre la moderna distinzione tra rossi e bianchi (viene fatto da 11.000 anni, quindi non ci stupiamo).

Le rivelazioni di questo studio non solo arricchiscono la nostra comprensione del patrimonio enologico romano ma ci invitano a riflettere sulla ricchezza sensoriale che il passato è in grado di offrire (ecco a voi la bottiglia di vino più antica del mondo!).